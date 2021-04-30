Son dakika kripto parası düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi! Artık kullanılmayacak

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu kripto paralar ile ilgili düzenleme bugün resmen hayata geçti. Kripto paralar bundan böyle ödemelerde kullanılamayacak.

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Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı düzenleme bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklandı.

Düzenleme kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası'nın kararıyla kripto para alımlarında aracı firmaların kullanılması engellenmiş oldu. Bu kararla kripto para yatırımı yapabilmek için direkt olarak Türk lirası cinsinden para transferi gerçekleştirmek gerekiyor.

Bir diğer ifadeyle Binance Global gibi yurtdışı kaynaklı kripto bazlı para transferlerinde Papara ve Ininal benzeri kurumlar aracılık edemeyecek.

Merkez Bankası düzenlemede şu ifadelere yer vermişti;

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

Kripto varlık nedir?

Merkez Bankası çıkardığı yönetmelikle kripto varlıkların da tanımını oturtmuş oldu.

Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde yer alan tanıma göre;

Kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

Bu karar Thodex skandalının öncesinde hazırlanmış ve yürürlük tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti. Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili geniş bir düzenleme hazırlığı ise sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı eylem planında dijital para kanunu için de tarih verilmişti. Merkez Bankası'nın sorumluluğundaki eylemin yeni yıl öncesi bitirilmesi hedefleniyor.