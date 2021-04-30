Koronavirüs salgını süresince yaşanan ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerin azaltılması amacıyla kişilerin ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları dönem için nakdi ücret desteği veriliyor. Peki nakdi ücret desteği kaç para oldu, uzatıldı mı, mayıs ayında nakdi ücret desteği ödenecek mi?

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Nakdi ücret desteğinin süresinin Mart ayından sonra iki daha uzatılacağı açıklanmış ve bu duruma göre Mayıs ayı işaret edilmişti. Salgının hem sosyal hem de ekonomik sıkıntılarını en aza indirebilmek amacıyla ücretsiz izne ayrılan kişilere ödenen nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ne kadar? İşte son yapılan açıklamalar!

Nakdi ücret desteği bin 500 lira.

Nakdi destek ücreti kimlere veriliyor: Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ücret desteği verilecek.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor: Nakdi ücret desteğinin süresi Mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Böylelikle nakdi ücret desteği 2021 Mayıs ayında sona ereceği ön görülüyor.

Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, "30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan günü yaptığı açıklamasında nakdi ücretin uzatıldığına da yer verdi. Buna göre; ''İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.'' dedi.

Nakdi ücret desteği nedir: Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.