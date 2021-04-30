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Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! Menajerine talimat verdi

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak kararı aldı ve menajerine bir kulüp bulma talimatı verdi.

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Adı son günlerde tecavüz davasıyla anılmaya başlayan Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'tan ayrılmayı kafasına koydu ve menajerine bir kulüp bulma talimatı verdi. Manchester United ve PSG'nin Ronaldo'ya olan ilgisi Avrupa basınında geniş yer aldı.

Juventus, Ronaldo için kararını verdi
Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını duyurmuştu. Paratici açıklamasında, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik.'' ifadelerini kullanmıştı.

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.

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