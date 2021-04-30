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Afrika'yı yasa boğan ölüm! Zulu Kraliçesi hayatını kaybetti

Güney Afrika'yı yasa boğan bir haber geldi. Zulu kabilesinin Kraliçesi Dlamini-Zulu beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Kraliçe, tahta henüz bir ay önce oturmuştu.

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Yerel basındaki habere göre, Kraliçe Dlamini-Zulu 65 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Zulu halkının geleneksel başbakanı Prens Mangosuthu Buthelezi, Kraliçe Dlamini-Zulu'nun ölümünün herkesi şoke ettiğini söyledi. Diyabet nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Zulu Kabilesi Kralı Goodwill Zwelithini de 12 Mart'ta 72 yaşında hayatını kaybetmişti.  Zwelithini, babasının ölümünün ardından 1968'de taç giymişti. 11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulu Kabilesi, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

Zulu Kabilesi
11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulu Kabilesi, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Kraliçe Dlamini-Zulu, kendisi de soylu bir aileden geldiği için hayatını kaybeden Kralın eşleri içinde en yüksek statüye sahip olandı. Güney Afrika'daki Esvati̇ni̇ ülkesinin Kralı olan ve ülkeye adını da veren aileden gelen şu anki Kral III. Mswati'nin kız kardeşi olan Kraliçe'nin 5'i erkek 8 çocuğu bulunuyordu. Henüz kesin bir bilgi verilmemiş olsa da ölen Kraliçe'nin yerine oğlu 47 yaşındaki Prens Misuzulu'nun geçmesi bekleniyor.

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