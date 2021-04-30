İstanbul Valiliği'den 1 Mayıs kararı! Yarın 3 metro istasyonu kapalı olacak
İSTANBUL Valiliği, 1 Mayıs neneniyle yarın Taksim, Osmanbey ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.Abone ol
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs’ta Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu. Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cumartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak, istasyonu pas geçecektir."