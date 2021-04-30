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Katar Milli Takımı'ndan Fatih Terim'e dudak uçuklatan teklif

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, ''Katar Milli Takımı, Fatih Terim'in peşini bırakmıyor. 2022 Dünya Kupası sonuna kadar Katar Milli Takımı'nı çalıştırmasını istiyorlar. 1,5 yıllık bu süreç için 10 milyon Euro teklif ediyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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9 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok. 

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

''Katar Milli Takımı, Fatih Terim'in peşini bırakmıyor''
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili müthiş bir iddia ortaya attı. Zeki Uzundurukan, ''Katar Milli Takımı, Fatih Terim'in peşini bırakmıyor. 2022 Dünya Kupası sonuna kadar Katar Milli Takımı'nı çalıştırmasını istiyorlar. 1,5 yıllık bu süreç için 10 milyon Euro teklif ediyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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