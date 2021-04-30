İstanbul tam kapanma sonrası sessizliğe büründü! İşte meydanlardan kareler...
29 Nisan akşamı saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs sabah saat 05.00'a kadar sürecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul sessizliğe büründü. Vatandaşların kısıtlama başlamadan önce memleketlerine gitmeyi tercih etmeleri, meydanları sessizliğe bürüdü. İşte o görüntüler...
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası 29 Nisan ile 17 Mayıs'ı tarih aralığını kapsayan 17 günlük bir tam kapanma sürecine geçildi.
Bu durum sonrası özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğu tam kapanmayı memleketlerinde geçirmek için kısıtlama öncesinde şehirden ayrıldılar.
Yaşanan bu durum sonrası şehir meydanları boş kaldı. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Beşiktaş ve Kadıköy'de yollar ve meydanlar bomboş kaldı.
Polis ekipleri de dışarıda olan araçları durdurup sürücelerin izin belgelerini ve gerekli evraklarını kontrol etti.