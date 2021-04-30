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Rekabet Kurulundan hac kayıtlarında kontenjan paylaşan TÜRSAB'a ceza

Rekabet Kurulu, hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yaparak rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle (TÜRSAB) para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneğinin (HURSAD) seyahat acentelerine tahsis edilen hac kontenjanının söz konusu acenteler arasında paylaştırılmasına yönelik uygulamalarının rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

112 bin 484,36 lira idari para cezası

Kurul, TÜRSAB'ın, seyahat acentelerinin serbest rekabetine açık olan hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği sonucuna vararak, Birliğe 112 bin 484,36 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

HURSAD'ın, kontenjan paylaşımı uygulamalarına ilişkin herhangi bir belirleyici etkisi bulunduğunun tespit edilememesi nedeniyle, Kanunu ihlal etmediğine Kurulca hükmedildi.

Kurul, ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığına, hac ücretlerinin Başkanlığın hesabına yatırılması uygulamasının ve seyahat acentelerince Başkanlığa sunulan teminat miktarlarının değiştirilememesinin rekabet üzerindeki olumsuz etkileri hakkında görüş gönderilmesi için Başkanlığa yetki verilmesini, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle kararlaştırdı.

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