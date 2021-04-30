İlk kez açıklandı! 17 gün sonra normalleşme nasıl olacak hangi yasaklar kalkacak?

TÜRKİYE 17 günlük tam kapanmanın ilk gününü yaşarken, 17 gün sonra normalleşmenin nasıl olacağı da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Normalleşme süreci geçen yıl Haziran'daki gibi değil de daha da yavaş bir şekilde yaşanacak. asaklar peyder pey kaldırılacak. İlk olarak hangi yasak kalkacak? İşte ayrıntılar...

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Ülke genelinde tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceği yaşanacağı hakkında detaylar ilk kez ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, normalleşme adımları son iki Bilim Kurulu'nda gündeme geldi ancak detaylı bir şekilde konuşulmadı.

Bilim Kurulu üyeleri çok yavaş normalleşme istedi

Özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz seneki Haziran ayındaki gibi olmaması yönünde bir takım telkinlerde bulundu Bilim Kurulu üyesi hocalar. Peki o normalleşme nasıl olacak? Bilim kurulu yetkililerinin olduğu toplantılarda yavaş bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor.

Vaka sayıları belirleyici olacak

17 günlük sokağa çıkma ve seyahat yasağı başa olmak üzere birçok yasağın sonunda hızlı bir normalleşme süreci yaşamayacağı kesinleşti. Normalleşmenin hızını, vaka sayılarındaki düşüş belirleyecek.

Vaka sayıları istenen düzeye gelmezse yeni yasaklar

Eğer tam kapanma sürecinde vaka sayılarında istenen bir azalma olursa bu kez normalleşme adımları hızlı atılabilecek. İstenilen rakamlara düşme sağlanamaz ise aynı yasaklar devam edeceği bgibi ek yasakların da getirilmesi gündemde.

Normalleşmede yeni yasaklar gelecek

Bilim Kurulu üyelerinden edinilen bilgiye göre, vaka sayıları düşerse normalleşme adımları başlayacak ancak, gün içerisindeki bazı kısıtlamalar devam edebilecek. Örneğin, saat 21.00’deki sokağa çıkma kısıtlamasının geri gelmesi gibi tedbirler devreye girebilecek. Nihai karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.