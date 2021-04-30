Kabus Türkiye'de! Hindistan mutantı virüsle ilgili tüyler ürperten açıklama ve uyarılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu koronavirüs görüldü" açıklaması sonrası üst üste uyarılar geliyor. Hindistan mutantı virüsün belirtileri neler? Diğer mutantlaradan farkı ne? Hindistan'da oksijenin bitmesine neden olan virüs Türkiye'de de aynı şeyi yapar mı? Aşılar etkili olabilecek mi? İşte ayrıntılar...
HİNDİSTAN koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. 386 binin üzerinde günlük vaka ile rekor kıran Hindistan'da ölümler de hızla artıyor. Hindistan'ın bu kadar sıçrama yapmasının nedeninin koronavirüsün yeni varyantı olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 kişide Hindistan mutantı görüldüğünü açıkladı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan uyku kaçıran açıklamalar geldi. Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan mutasyonunda çok dirençli ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği gibi ağır semptomlar görüldüğünü, öldürücülüğün de daha fazla olduğunu söyledi.
Hindistan adeta kabusu yaşıyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.
İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutantı çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini söyledi.
Doç. Dr. Savaşçı, "Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı. 17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı" dedi.