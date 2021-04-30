CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP tarafından partisine yöneltilen 'Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin' çıkışı soruldu. Öztrak 'Bize emperyalistlerin ağababaları had bildiremedi. Geçsinler bunları' cevabını verdi.

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Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına, HDP destek çıkmıştı.

HDP’yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset' yapmakla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a, HDP’li Ebru Günay “Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin” diyerek cevap vermişti.

"Sözlerimizin arkasındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'den gelen yanıt soruldu.

Öztrak, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.