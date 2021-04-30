BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 472,42
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

CHP ile HDP arasında 'had bildirme' tartışması! Faik Öztrak'tan yeni açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP tarafından partisine yöneltilen 'Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin' çıkışı soruldu. Öztrak 'Bize emperyalistlerin ağababaları had bildiremedi. Geçsinler bunları' cevabını verdi.

Abone ol

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına, HDP destek çıkmıştı.

HDP’yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset' yapmakla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a, HDP’li Ebru Günay “Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin” diyerek cevap vermişti.

"Sözlerimizin arkasındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'den gelen yanıt soruldu.

Öztrak, "Biz sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Ağaoğlu ve Avcı'dan transfer zirvesi
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
İstanbul Valiliği'den 1 Mayıs kararı! Yarın 3 metro istasyonu kapalı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
Katar Milli Takımı'ndan Fatih Terim'e dudak uçuklatan teklif
Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı yıkıcı sonuçlara yol açar
Kütahya Valiliği: Alkol satışı kısıtlaması devam ediyor
Mustafa Keser kaç yaşında aslen nereli kaç tane çocuğu var?
Çit hırsızları 3 yaşındaki Eymen'i öldürdü! Kanal çevresindeki fink atıyorlar
Yorumlar 1 yorum