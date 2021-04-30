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Adana'da PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen iki zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın propagandasını yapan zanlılarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen Ç.B. ve Y.Y'yi merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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