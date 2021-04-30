BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 472,42
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Vergi yükünden kurtulmak için ABD'liler vatandaşlıktan çıkıyor

ABD dışında yaşayan ve vatandaşlıktan ayrılan Amerikalıların sayısında geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla bu yıl yüzde 92 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Abone ol

ABD Vergi Dairesinin (IRS) her 3 ayda bir açıkladığı federal kayıtlara göre, 2021'nin ilk üç ayında yurt dışında yaşayan 228 Amerikalı kendi isteğiyle ABD vatandaşlığından ayrıldı.

2020'nin ilk çeyreğinde 2 bin 909 Amerikalı ABD vatandaşlığından çıkmıştı.

Uzmanlar, 2021’in ilk 3 ayında ortaya çıkan rakamlardan hareketle, bu yıl vatandaşlıktan çıkma işlemlerinin 2013’ten bu yana en düşük seviyede olacağı tahmininde bulunuyor.

En önemli etken vergi yükü

New York merkezli muhasebe şirketi Bambridge uzmanlarına göre, çifte vatandaş olan ve yurt dışında yaşayan Amerikalılar, en fazla vergi yükü nedeniyle ABD vatandaşlığından ayrılmak istiyor.

Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının, her yıl gelirlerini kapsayan tüm yabancı banka hesaplarını, yatırımlarını ve emekli aylıklarını bildirmesi ve bunun üzerinden ABD'ye vergi ödemesi gerekiyor.

ABD'ye dönmeyi düşünmeyen Amerikalılar da bu ek vergi yükünden kurtulmak adına vatandaşlıktan çıkmayı tercih ediyor.

Vatandaşlıktan çıkmak isteyen Amerikalıların yaşadıkları ülkedeki ABD elçiliğine bizzat başvurarak 2 bin 350 dolar ödemesi gerekiyor.

Resmi kayıtlara göre, ABD dışında yaklaşık 9 milyon Amerikan vatandaşı yaşıyor.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Silahlı Kuvvetlerine 208 Kaplan 136 da Pars tanksavar aracı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Rekabet Kurulundan hac kayıtlarında kontenjan paylaşan TÜRSAB'a ceza
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
İlk kez açıklandı! 17 gün sonra normalleşme nasıl olacak hangi yasaklar kalkacak?
CHP ile HDP arasında 'had bildirme' tartışması! Faik Öztrak'tan yeni açıklama
Trabzonspor'da Ağaoğlu ve Avcı'dan transfer zirvesi
Fatih'te kısıtlamaya uymayanlar parkları doldurdu
Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı
İstanbul Valiliği'den 1 Mayıs kararı! Yarın 3 metro istasyonu kapalı olacak
Yorumlar