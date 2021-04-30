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İstanbul TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL TEM Otoyolu Tekstilkent yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

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İSTANBUL TEM Otoyolu Tekstilkent mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada; 34 NZ 7325 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki bir TIR'ı sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a çarparak kendi etrafında döndü. O sırada otomobilin arkasından gelen 34 FSL 55 plakalı otomobil ile 34 YT 7248 plakalı hafif ticari araç da duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 

34 NZ 7325 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 FSL 55 plakalı otomobil içinde bulunan bir yolcu kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Polis ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar, itilerek emniyet şeridine alındıktan sonra çekiciye yüklendi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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