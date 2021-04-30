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Türkiye 30 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 265 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, can kaybı 40 bin 131 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Nisan 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 265 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 673 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 394 kişi hayatını kaybetti, 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye çıktı.

Toplam test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2, ortalama temaslı tespit süresi 9.1 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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