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Hindistan'dan ABD'ye seyahatler 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayanacak

Anadolu Ajansı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine Biden yönetimi, Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak" ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın 'sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları' ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi, Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken; ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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