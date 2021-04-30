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UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

"UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak" haberlerine yalanlama geldi. Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

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İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberleri doğru olmadığını açıkladı. NTV'ye konuşan Yardımcı, finalin planladığı gibi 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını söyledi.

Servet Yardımcı, finalle ilgili olarak, "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz. UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şampiyonlar Ligi finalinin farklı bir ülkeye veya şehre alınması gibi bir durum söz konusu değil. Yurt dışında bu yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı. 

Şampiyonlar Ligi finali Chelsea-Real Madrid ve Manchester City-PSG eşleşmelerinin galipleri arasında oynanacak. 
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