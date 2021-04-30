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Thodex vurgununda yeni gelişme! Yakalandılar

Kripto para borsası Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor. Polis, Fatih Özer ile bağlantılı olduğu ve Arnavutluk'a kaçışında yardımcı olduğu belirtilen kişileri yakaladı.

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Türkiye'nin gündemine oturan Thodex vurgunu soruşturmasında bir kritik bir gelişme yaşandı. Kripto para borsası Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi.

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