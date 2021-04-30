İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK destekçisi BirGün Gazetesi'nin, "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış" başlıklı haberine tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, söz konusu gazeteye, "PKK’lı Birgün Gazetesi, hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun" ifadeleriyle cevap verdi.

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PKK destekçisi BirGün Gazetesi, eski Bakan Ruhsar Pekcan hakkında skandal bir habere imza attı. Söz konusu gazete, Pekcan için, "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış" ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden olayın gerçeklerini açıkladı.

Ruhsar Pekcan'ı hedef alan BirGün Gazetesi, yer verdiği halan haberde Pekcan'ın kiraladığı evini 380 bin liraya tadilata soktuğunu ve faturayı da bakanlığa kestiğini yazdı. BirGün'ün yalan haberine cevap ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, BirGün Gazetesi'nin haberini yalanladı.