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Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı! Taşlar yerinden oynayacak

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında sağ bekte Ozan Tufan'a görev vermeye düşünüyor. Diğer alternatif ise Novak.

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Alanya'da 2 puan kaybederek ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün kırmızı kart cezalısı, Nazım Sangare’nin de sakat olması nedeniyle pazartesi günü oynayacağı BB Erzurumspor maçına ‘sağ bek krizi’ ile çıkacak. 

Hürriyet'in haberine göre; Gökhan’ın atılmasının ardından Ozan Tufan’ı sağ beke çeken Emre Belözoğlu’nun Erzurum karşısında nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniyor. Bu mevki için birinci aday Ozan Tufan. İkinci isim ise Filip Novak. Belözoğlu, Ozan’ı sağ bek oynatması durumunda orta saha kurgusu değişecek.

Mesut 11'de sahaya çıkacak
Sosa, Mert hakan, İrfan Can ve Pelkas’tan oluşacak orta sahanın sağ kanadında Mesut Özil’in görev yapması bekleniyor. Emre Belözoğlu, Erzurum maçında nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağına yarınki antrenman sonrası karar verecek.

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