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2 kişiyi vuran eski muhtar olay yerinde kalp krizi geçirip öldü

İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde köpek saldırısı meselesinden çıkan kavgada iki kişiyi tüfekle vurarak yaralayan eski muhtar sonrasında olay yerinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

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Olay, Dinar’a bağlı Kızıllı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram A. ve Mehmet A., koyun sürülerini eski köy muhtarı Mesut Akhan’ın evinin önünde geçirdiği sırada Akhan’ın köpeğinin saldırısına uğradı. Buna kızan Bayram A. ve Mehmet A., ile Akhan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Akhan evden aldığı tabanca ile Bayram A. ve Mehmet A.’nın üzerine ateş açtı. Açılan ateşte ikili mermiler ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bayram A. ve Mehmet A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayın ardından inceleme başlattı
Olayın hemen ardından eski köy muhtarı olan Mesut Akhan ise yaşananlara dayanamayarak olay yerinde kalp krizi geçirdi. Akhan’da yine aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye gelerek detaylı bir inceleme çalışması başlattı.
Öte yandan, olay sonrası jandarma ve polis ekipleri olayın gerçekleştiği köy ile hastane Acil servisinden geniş güvenlik önlemi aldı.

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