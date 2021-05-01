BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak

Anadolu Ajansı

Japonya ile Slovenya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için mutabakata vardı.

Abone ol

Kyodo ajansının haberine göre, Lübliyana'da Sloven mevkidaşı Anze Longar'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerini ele aldı.

Motegi, ülkesinin, Avrupa ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik artan ilgilerinden memnun olduklarını belirtti.

Longar da "Hint-Pasifik bölgesinde ortak stratejik menfaatlere sahip olduğumuzun farkındayız. Uluslararası kanunlar ve hukukun üstünlüğünün uygulanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki bakan, Hint-Pasifik'te Çin'in askeri yayılmacılığını kapsayan tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Slovenya, bu yılın ikinci yarısında Portekiz'den Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını teslim alacak.

Motegi, 4 Avrupa ülkesi turunun ilk ayağında uğradığı Lübliyana sonrası Bosna Hersek, İngiltere ve Polonya'ya gidecek.

Motegi, İngiltere'de hafta içinde düzenlenecek G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da büyük operasyon! 12 futbolcu yol ayrımında
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İki Bakanlığa kritik atama! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '1 Mayıs' mesajı
Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı
İzmir'de sahte banka evrakıyla 2 kişiyi 3 milyon 540 bin lira dolandırdılar
Tam kapanmada muafiyet kalabalığı: 16.4 milyon dışarıda
Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı
2 kişiyi vuran eski muhtar olay yerinde kalp krizi geçirip öldü
Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem
Yorumlar