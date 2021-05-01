MERSİN'de FETÖ askeri mahrem hizmetler yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem hizmetler’ yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'nun yakalandığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Mersin genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün 'askeri mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen görevde 1 uzman çavuş, 3'ü askeri okuldan ihraç, 1 emekli uzman çavuş olmak üzere 5 şüpheli ile haklarında 'gizli tanık' garson beyanı, örgüt fişlemesi, Bank Asya hesap artırımı, aleyhe tanık beyanları, ByLock fiili kullanıcı tespitleri bulunan 6 şüpheli olmak üzere toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uzman çavuş T.A.C., emekli uzman çavuş Y.Ç. ile askeri okuldan ihraç edilen ve ilişikleri kesilen K.İ., A.P. ve İ.A. ile M.İ., O.D., İ.D., Ş.O. ve B.B. gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.