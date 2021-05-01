Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yeni sezonda Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık olarak forma giydiği Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip transferden 8 milyon euroluk gelir bekliyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk için son viraja giren Fenerbahçe bir yandan transfer için planlarını yapıyor. Gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren yıldız futbolcular için sarı-lacivertliler iyi bir gelir bekliyor.

Fenerbahçe'den Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. Taraftarlar tarafından düzenlenen ankette Allahyar Sayyadmanesh, Mart ayının en iyi futbolcusu seçildi. Zorya Luhansk resmi internet sitesi ise üst üste 3. ayda en iyi oyuncu olarak seçilen Allahyar Sayyadmanesh'i tebrik etti.

Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

Mircea Lucescu göz koydu

Fenerbahçe'nin bu sezon Zorya Luhansk'a kiraladığı ve sergilediği performansla başta Shakhtar Donetsk olmak üzere İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken Allahyar'ı isteyen son isim Mircea Lucescu oldu. Ukrayna Ligi'nde bu sezon şampiyon olan Dinamo Kiev'in başarılı teknik direktörü Mircea Lucescu, Allahyar'ı kadrosuna katmak istiyor.

3 kulüp peşinde

Ukrayna basınında Alexander Denisov'un haberine göre, Dinamo Kiev de Allahyar transferi için yarışa girdi. Shakhtar Donetsk'in de izlediği genç futbolcuyu aynı zamanda İtalya'dan Fiorentina'nın istediği öğrenildi. Öte yandan Shakhtar'ın genç futbolcu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.





22 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı

Zorya Luhansk ise oyuncunun performansından memnun kaldığı için Allahyar'ı Fenerbahçe'den bonservisini almak için harekete geçecek. Allahyar Sayyadmanesh bu sezon Zorya Luhansk formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 22 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.