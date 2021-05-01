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HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan İYİ Partili Ağıralioğlu'na: Yavuz it havlamış yine

HDP'nin sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki gösteren İyi Partili Ağıralioğlu'na, HDP'li Ali Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine" diye cevap verdi.

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HDP, sözde Ermeni soykırımı iddiaları karşısında skandal bir çağrıda bulunmuş ve , "Türkiye soykırımla yüzleşmelidir" demişti.  HDP'ye İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

"Ahlaksız teklif"

Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "yüzleşme" çağrısını "ahlaksız teklif" olarak nitelendirerek "Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz" dedi.

"Yavuz it havlamış''

Bu açıklamanın ardından HDP'den cevap gecikmedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu'nu kastederek bir tweet attı.

Kenanoğlu, "Yavuz it havlamış yine…!" ifadelerini kullandı.

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