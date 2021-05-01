Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 günlük tam kapanma süreci sonrasına dair "Pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

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Tüm Türkiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında, perşembe akşam 19:00'dan itibaren 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Tam kapanma süreciyle birlikte hızla artan vaka ve ölüm sayılarında gerileme hedefleniyor. Peki, 17 günün ardından ne olacak? Tam kapanmanın ardından, tam açılma süreci mi başlayacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz. Bayram sonrası için vaka sayısında 5 bin altı hedefinin olabileceğine inanıyorum" dedi.

Koca, 17 günlük tam kapanma öncesi yaşanan büyük göçle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Doğrusu kalabalık ortamların salgının seyrini olumsuz etkilediğini iyi biliyoruz. Dar bir zaman diliminde yoğun bir çıkışın yaşanmaması için perşembe günü itibarıyla uygulanarak geçişlerin daha dengeli olması hedeflendi. Doğrusu bu şekilde yoğun çıkışların olması olumlu bir durum değil. Ayrıca gidilen yerde kalabalık ortamların oluşması, bir risk taşıyor. O nedenle vatandaşlarımızın gittikleri ortamda birbiriyle teması olabildiğince önleyen bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Daha önce bir buçuk metre mesafenin koruyabildiğini ama şimdi en az iki metre mesafe olması gerektiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda olunmaması noktasında bir gayret içinde olması gerekir. Bu anlamda, bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim ama tedbir anlamında hassasiyet gösterilirse bu riskin daha da azalacağı kanaatindeyim. Özellikle 17 günlük zaman diliminde İçişleri Bakanlığımızın kontrollü denetimleri var. Bu denetimler planlandığı şekilde zaten sürdürülecek ama yoğunluğun yaşandığı yerlerde denetimlerin daha da yoğun olabileceğini söyleyebilirim."

Tam kapanma sonrası beklenti ne?

Bakan Koca, tam kapanma hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Tam kapanmayla birlikte insanların teması minimalize edilerek, kalabalık ortamların oluşması önlenerek, vaka sayısının olması gereken düzeye inmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum. Şimdiden 30 binli rakamlara inmeye başladı. Bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak?

Bakan Koca, kapanma sonrası süreç hakkında ise, "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.