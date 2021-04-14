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Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mısırlı golcü, Instagram hikayesiyle takipçilerini bilgilendirdi.

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Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Kulübün bu açıklamasının ardından Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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