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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında ise Ankara'nın Mamak ilçesinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

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