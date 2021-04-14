ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekiliyor
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekileceklerini açıkladı. Biden, "11 Eylül saldırısının 20. yıldönümünden önce Afganistan'dan çıkmış olacağız" dedi.Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilmeye başlayacaklarını açıkladı. Biden, "ABD'nin çekilme süreci, güvenli şekilde ve müttefiklerle tam koordinasyon halinde yürütülecek. 11 Eylül'deki çirkin saldırının 20'inci yıldönümünden önce Afganistan'dan çıkmış olacağız" dedi.
"Sonu gelmeyen savaşa son verme zamanı"
Biden, Afganistan'daki ABD askeri varlığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bin Ladin öldü, El Kaide tehdidi azaltıldı, artık Afganistan'daki 'sonu gelmeyen savaşa' son verme zamanı" ifadelerini kullandı.
Biden, askeri çekilmenin Afganistan devletine olan desteğin sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın da Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.