Galatasaray'a transfer piyangosu! Hepsinin değeri arttı o isim hariç

Sarı-kırmızılı forma, futbolcuları hep ileriye taşıdı. Galatasaray, geçen sezon şampiyon olamasa bile, bu takım içerisinde görev yapan oyuncuların değeri arttı. Ara transferde gelenlerin de, bu futbollarıyla üst seviyeleri görecekleri tahmin ediliyor.

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Galatasaray'da Etebo dışındaki tüm isimlerin kıymeti arttı. Teknik direktör Fatih Terim'in doğru zamanda doğru isimleri kullanması ve oynanan pozitif futbol, sarı-kırmızılı formayı taşıyan isimler için katma değer oldu. Başka takımlarda birçok futbolcu değersizleşirken Galatasaray'da değeri artan isimler şunlar:

En çok değerini yükselten isim Marcao oldu. Galatasaray'a 4 milyon euroya gelirken bugün için Brezilyalı stoper için düşünülen bonservis bedeli 15 milyon euro...

Luyindama, yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen Galatasaray'ın zarar etmeyeceği bir yatırım olarak görülüyor. O da değerini artıran isimlerden...

Emre Kılınç, Galatasaray'ın yine bonservis ödemeden aldığı isimlerden... Takımın vazgeçilmezlerinden bire oldu. Bugün için 6.5-7 milyon euro bonservis değeri biçiliyor.

Monaco'da şans bulamazken tekrar döndüğü Galatasaray'da futbolu hatırladı. Onyekuru'nun bonservisinin alınması bekleniyor.

Bedava geldiği Galatasaray'a bu sezonki performansıyla büyük katkı sağladı. Taylan'ın değeri artarken, Milli Takım ve Avrupa'ya transferi gündeme geldi.

Mısırlı golcü kısa sürede herkesi kendine hayran bıraktı. Cim-Bom'da çok daha değerlenecek.

400 bin euro bonservisle geldiği Galatasaray'a maliyetinin çok üzerinde katkı sağladı. Ömer Bayram'la yeni kontrat yapılacak.

Bedava geldi ve bugün takımın önemli silahlarından biri oldu. Oğulcan, Rize'de bile yedek forvet iken Galatasaray tercihi ile beraber kariyerinde dönüm noktası yaşandı.

Emre Taşdemir, Galatasaray'da bulduğu şansları hep iyi kullandı ve üzerine koydu. 25 yaşındaki sol bek, bugün için tercih edilen bir isim haline geldi.

Arda Turan, Galatasaray öncesi adeta futbolu bırakmış gibiydi. Tecrübeli futbolcu kendine gelirken 1 yıl daha oynaması kesin gibi görünüyor.

Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan transfer edildi. Değerini kısa sürede katlayan 22 yaşındaki futbolcunun geleceği parlak gözüküyor.