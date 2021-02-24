Galatasaray'ın gizli kahramanı Arda Turan! Primleri çalışanlara dağıtıyor

Galatasaray'ın çıkışında Muslera'nın yanı sıra Onyekuru ve Mohamed'in performansı göze çarparken, başarının perde arkasındaki başrol oyuncularından biri de kaptan Arda Turan oldu. İşte detaylar...

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Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucu ağustos ayında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ligde forma giydiği 20 maçta 3 gol-2 asistlik katlı sağladı. Sabah'ın haberine göre; 6 maça daha ilk 11 çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Arda, saha dışında Terim'in en büyük yardımcısı oldu.

İşte 34 yaşındaki oyuncunun takımı bir arada tutmak için yaptıklarının özeti:

1- Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. İstanbul'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da Fenerbahçe derbisi için hocası Fatih Terim'le Florya'da sabahladı.

2- Sorunlu yıldızlar Feghouli ve Belhanda'ya sahip çıktı. Feghouli için, "Ligin en kaliteli oyuncusu" dedi, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'yı, "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuyla da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini paylaştı.



3- Para konuşmadan Galatasaray'a imza atan Arda, sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri Florya çalışanlarına dağıtıyor.

4- Altyapı oyuncuları ile yakından ilgileniyor. Başta Mostafa Mohamed olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağlamasına yardımcı oldu.

5- Denizlispor maçında takıma geri dönen Muslera'ya soyunma odasında kaptanlık pazubandını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı.

6- İki haftadır yedek kaldığı için üzülen Taylan ve transferi yüzünden ceza alan Oğulcan da Arda'nın kanatları altına girdi. Deneyimli oyuncu moralleri bozuk iki ismi izin gününde evine çağırdı. Arda, özel motive ettiği Taylan-Oğulcan ikilisinin yüzlerinin güldüğü anları sosyal medyada paylaştı.