Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 10 yılın en kötüsü

Kadıköy'de 5 maçla en çok mağlup olduğu sezonlardan birisini yaşarken teknik direktör Erol Bulut'ta eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Bu sezon bir başka istatistikle de dikkat çeken Fenerbahçe, pozisyonları gole çevirmede %9,5'lik bir oran yakalayarak son 10 yılın en kötü karnesini ortaya koydu.

Abone ol

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, yaz ve ara transfer dönemlerinde 23 transfere imza atarak adeta iki farklı takım kurdu. Oldukça önemli ve kariyerli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Erol Bulutla birlikte sezona da başlamış oldu. Ancak sezon başından itibaren galibiyetler ve iyi skorlar gelse de, taraftarını 'oyun' anlamında memnun edemeyen Fenerbahçe'nin iyi futbol oynamadığı savunuluyordu. Bu oynanan futbol ile şampiyonluğa ulaşılamayacağını savunan Fenerbahçe taraftarı, Erol Bulut'un gönderilmesi için seslerini yükseltmeye başladı.

Ligde 26 hafta 51 puan toplayan Kanarya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında oldukça zorlu bir virajı 27. hafta oynanacak olan Trabzon deplasmanında geçecek.

Son haftaların en formda takımı Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un geleceği de bu maç sonunda alınacak. Kulüp muhabirlerinden alınan bilgilere göre, Trabzon deplasmanında skor ne olursa olsun ortaya konacak kötü futbol, Erol Bulut ile yolların ayrılmasına sebep olabilir.

Göztepe yenilgisi sonrası Erol Bulut, "Girdiğiniz pozisyonları atamazsanız ne kadar topu ayağınızda tuttuğunuzun önemi yok" ifadelerini kullandı. Bulut'un sözleri akıllara sarı-lacivertlilerin pozisyonları gole çevirme başarısını getirdi. Geride kalan haftalarda girdiği 497 pozisyonun 47'sini gole çeviren Fenerbahçe, yüzde 9,5'lik başarı yakalarken, aslında bu yüzde sarı-lacivertli ekibin son 10 yılının en kötü performansı oldu.

Samatta, Cisse gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına rağmen pozisyonları değerlendirmekte zorlanan Kanarya'nın karnesi, bir senede yüzde 14,3'ten 9,5'e (yüzde 50,5'lik düşüş) geriledi.

Girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlanan Fenerbahçe, ulaştığı %9,5'lik yüzdesiyle de ancak ligde 6. sırada yer alabildi. G.Saray'ın % 11.5'lik karnesiyle ilk sırada olduğu listede Göztepe 11.4 ile ikinci, Beşiktaş 11.2 ile üçüncü, Gaziantep FK 10,9 ile dördüncü durumda.