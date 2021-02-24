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Şanlıurfa'da 6 aylık çalışmayla yaptı! 1 ton ağırlığında 4 metre boyunda

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da 6 aylık çalışmayla taş ustası Mahmut Selaniş, taştan 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğunda Cumhurbaşkanlığı forsu yaptı.

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Siverek'te baba mesleği taş ustalığını sürdüren 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile iki yıl önce bazalt taşından Cumhurbaşkanlığı forsu yaptı. Selaniş'in yaptığı fors, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın Ahlat'taki külliyesinde sergilenmeye başlandı. Selaniş, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesi için 1 ton ağırlığında yeni bir fors hazırladı. 6 ay boyunca süren çalışmayla 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki forsu tamamlayan Selaniş, şimdi onu Ankara'ya göndermek için yetkililerden destek bekliyor.

Ekmeğini taştan çıkardığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Selaniş, "6 tonluk tek parça bazalt taşını, çekiç ve balyozla yontup, şekil vererek, Cumhurbaşkanlığı forsunu tamamladım. 6 aylık çalışmanın ardından tamamladığım 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir metrelik Rabia işaretinin olduğu taşı Ankara’ya götürmek istiyorum. Kendi götürme imkanım olmadığı için yetkililerin desteği ile bu iki eseri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırarak Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim" diye konuştu.

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