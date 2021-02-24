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HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in adıyla ilgili flaş iddia! Kod adını ikinci ismi yaptı

GARA'ya giden HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in 'Dilan' olan adını milletvekili seçilmeden önce örgütsel faaliyetlerinde gizliliği sağlamak için kod isim olarak kullandığı iddia edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gittiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Taşdemir, Gara'ya gitmediğini, iddiaların 'yalan ve iftira' olduğunu ileri sürmüştü.

Kod adını ikinci ismi yaptı

Taşdemir'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Özgür Cebe imzasıyla yayımlanan habere göre, Gara'daki terör kampını ziyaret eden Dirayet Dilan Taşdemir'in isminde değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

KCK davasında yargılanırken adının 'Dirayet' olduğu, milletvekili olduktan sonra ise örgüt içinde kullandığı 'Dilan' kod adını nüfus değişikliği yaparak ismine eklettiği belirlendi.

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