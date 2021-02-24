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Kocaeli'de gözüne güneş gelince olanlar oldu! Birbirine girdiler

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de tünelden çıkarken gözünü güneş aldığını söyleyen sürücü, kontrolünü kaybedince önündeki hafif ticari araca çarptı.

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Kaza, 16.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 İstanbul istikameti Körfez geçişinde seyir halinde olan Tekin K. idaresindeki 34 NL 5584 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, seyir halinde kontrolden çıkarak Osman A. idaresindeki 54 ZZ 463 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak hurdaya dönen araçlarda bulunan 2 sürücü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tekin K. ve Osman A., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


İnceleme başlatıldı
Öte yandan, Tekin K.’nin seyir halinde ilerlediği sırada tünel içinden çıkarken gözünü güneş alması sonucu aracının kontrolünü kaybettiği ve önündeki diğer araca çarptığı öğrenildi. Kazada bir süreliğine kontrollü olarak sağlanan D-100 Karayolu İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılması sonucu normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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