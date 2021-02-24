BIST 1.518
DOLAR 7,14
EURO 8,69
ALTIN 413,45
HABER /  YEREL

Samsun'da çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi

SAMSUN'da arıza yapan aracını çalışmadığı için benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.

Abone ol

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı.

Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayern Münih Lazio'ya acımadı tur kapısını araladı
Korona yasağı önce Ankara'da sonra İstanbul ve İzmir'de kalkacak! Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk kararı! Yayını kesildi diye programa konuk olmaktan vazgeçti
Dolar kurunda sert yükselme olacak mı? İNFO Yatırım uzmanı Mert Yılmaz açıkladı
Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Firari Can Dündar'dan AB'ye HDP tepkisi! Standart 'endişeliyiz'
Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti
Malatya'da 40 yıl önce bulup gömülen top mermisi kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıktı
Son dakika Merkez Bankası'ndan önemli TL adımı! Zorunlu karşılık oranlarını artırdı
Son dakika İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
Yorumlar