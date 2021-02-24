Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk kararı! Yayını kesildi diye programa konuk olmaktan vazgeçti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yarıda kesen Habertürk'te yarın katılmayı planladığı programı iptal etti.

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HaberTürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınlanan grup toplantısını yarıda kesti. Merkez Bankası rezervleri ve Albayrak hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, bir süre sonra yeniden yayınlanmaya devam etti.

T24'ün ulaştığı CHP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun bunun üzerine HaberTürk'te konuk olacağı programa katılmama kararı aldığını belirtti.