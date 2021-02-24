BIST 1.518
DOLAR 7,14
EURO 8,69
ALTIN 413,45
HABER /  CHP

Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk kararı! Yayını kesildi diye programa konuk olmaktan vazgeçti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yarıda kesen Habertürk'te yarın katılmayı planladığı programı iptal etti.

Abone ol

HaberTürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınlanan grup toplantısını yarıda kesti. Merkez Bankası rezervleri ve Albayrak hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, bir süre sonra yeniden yayınlanmaya devam etti.

T24'ün ulaştığı CHP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun bunun üzerine HaberTürk'te konuk olacağı programa katılmama kararı aldığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar kurunda sert yükselme olacak mı? İNFO Yatırım uzmanı Mert Yılmaz açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ülkeye yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
Firari Can Dündar'dan AB'ye HDP tepkisi! Standart 'endişeliyiz'
Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'ı kabul etti
Son dakika Merkez Bankası'ndan önemli TL adımı! Zorunlu karşılık oranlarını artırdı
Son dakika İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi
Ordu'da koronavirüs ile mücadelede ilave tedbirler alındı
Ekvador’da 3 cezaevinde isyan: Çok sayıda ölü
Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı 5 yaralı
Yorumlar 2 yorum