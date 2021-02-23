Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı 5 yaralı

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde psikolojik sorunları olduğu belirtilen baba; eşi ve 3 çocuğunu bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken; saldırgan baba da jandarma nezaretinde tedaviye alındı.

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AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk köyünde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şakir T., evde ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu.

Eve giren köylüler, korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler, jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan; bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Köylüler, Şakir T.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.