BIST 1.518
DOLAR 7,09
EURO 8,62
ALTIN 412,45
HABER /  GÜNCEL

Son dakika İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 47 ilde muvazzaf ve ilişikleri kesilmiş askeri okul öğrencisi toplam 148 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Abone ol

İzmir merkezli 47 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 148 kişiden 130'u yakalandı.

Ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticilerini aradılar
Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi
Ordu'da koronavirüs ile mücadelede ilave tedbirler alındı
Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı 5 yaralı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi kanser nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Şubat 2021)
Gara'da yakalanan iki PKK'lı teröstin ifade görüntüleri ortaya çıktı
Dikkat çeken çıkış: Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip
Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu'na: Millet açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor
Özlem Zengin'e hakaret eden, Avukat Mert Yaşar tutuklandı
Yorumlar