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Malatya'da 40 yıl önce bulup gömülen top mermisi kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıktı

MALATYAda vatandaşların 40 yıl önce bulup boş araziye gömdüğü top mermisi, kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıktı. Top mermisi, ekiplerin çağrıldığı olay yerinde fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı.

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Şehit Fevzi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 1981 yılında o dönem boş arazide buldukları top mermisini, yetkililere haber vermeden aynı bölgeye gömdü. Vatandaşlar, kentsel dönüşüme giren bölgede top mermisi olduğu bilgisini verdi.

Bölgede inceleme talimatı
Bunun üzerine ekipler, bugün öğle saatlerinde alanda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından toprağa gömülü halde bulunan top mermisi iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Bomba imha uzmanı ekipler, top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlattı.

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