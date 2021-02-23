Dolar kurunda sert yükselme olacak mı? İNFO Yatırım uzmanı Mert Yılmaz açıkladı

Dolar yeni haftaya küçük bir kıpırdamayla başladı. Ancak dolar bir süredir 6.95-7.05 TL bandından çıkamıyor. Dolarla ilgili güncel durumu değerlendiren İNFO yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, yatırımcıya uyarılarda bulundu. Yılmaz, dolarda sert yükseliş için, 'Gerçekçi değil, Şuanda öyle bir hikaye yok” dedi.

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Hafta başında hafif atağa geçen dolar, yeniden hız kesti. Dolar kuru 7 TL’nin üzerinde yeniden fiyatlandı. Özellikle yüksek seviyelerde alıp büyük zararda olan dolar yatırımcının, belirsizliğini koruyan dolar ile ilgili endişesi sürmekte.. Peki dolarda sert bir yükseliş olası bir senaryo mu? Ekonomist Mert Yılmaz, son yaşanan hareketlerin ardından dolarla ilgili analizini paylaşıp yatırımcıya bir takım uyarılarda bulundu.

“Dolarda büyük bir panik başlayabilir”

Sami Altınkaya’nın Youtube kanalına konuk olan Mert Yılmaz dolar kuru beklentileri için şunları söyledi:

Dolar kuru 6.85 TL aşağı geçilmediği sürece buradan kesinlikle döviz satmam. Dolarda 6. 85 TL geçilirse bugüne kadar gördüğümüz satıştan daha büyük bir satış yeriz. Yani dolar kuru 6. 50 TL’ye gelebilir. Çünkü dolar kuru 7.50 TL’nin altına gelmez denirken 7.20’ye gelir diyen bir grup vardı. Seviye aşağıya geldikçe kitle kalabalıklaştı. Şimdi bu 6.85 tarafı böyle bir çin seddi gibi örülmüş durumda orası kırılırsa bir büyük panik başlayabilir.

'Dolarda sert yükseliş için hikaye yok'

Merkez Bankası’nın zamanında atmadığı adımlar yüzünden faizin yüzde 17’ye dolar kurunun da 8.50 TL çıktığını ifade eden Mert Yılmaz, 6.85 direncinin öneminde değindiği konuşmasında bu seviyelerden sert bir yükseliş bekler misin sorusuna “dolar kurunda çok sert bir yükseliş gerçekçi değil, Şuanda öyle bir hikaye yok” dedi.