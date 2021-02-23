BIST 1.518
DOLAR 7,07
EURO 8,60
ALTIN 410,15
HABER /  EKONOMİ

Dolar kurunda sert yükselme olacak mı? İNFO Yatırım uzmanı Mert Yılmaz açıkladı

Dolar yeni haftaya küçük bir kıpırdamayla başladı. Ancak dolar bir süredir 6.95-7.05 TL bandından çıkamıyor. Dolarla ilgili güncel durumu değerlendiren İNFO yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, yatırımcıya uyarılarda bulundu. Yılmaz, dolarda sert yükseliş için, 'Gerçekçi değil, Şuanda öyle bir hikaye yok” dedi.

Abone ol

Hafta başında hafif atağa geçen dolar, yeniden hız kesti. Dolar kuru 7 TL’nin üzerinde yeniden fiyatlandı. Özellikle yüksek seviyelerde alıp büyük zararda olan dolar yatırımcının, belirsizliğini koruyan dolar ile ilgili endişesi sürmekte.. Peki dolarda sert bir yükseliş olası bir senaryo mu? Ekonomist Mert Yılmaz, son yaşanan hareketlerin ardından dolarla ilgili analizini paylaşıp yatırımcıya bir takım uyarılarda bulundu.

“Dolarda büyük bir panik başlayabilir”
Sami Altınkaya’nın Youtube kanalına konuk olan Mert Yılmaz dolar kuru beklentileri için şunları söyledi:

Dolar kuru 6.85 TL aşağı geçilmediği sürece buradan kesinlikle döviz satmam. Dolarda 6. 85 TL geçilirse bugüne kadar gördüğümüz satıştan daha büyük bir satış yeriz. Yani dolar kuru 6. 50 TL’ye gelebilir. Çünkü dolar kuru 7.50 TL’nin altına gelmez denirken 7.20’ye gelir diyen bir grup vardı. Seviye aşağıya geldikçe kitle kalabalıklaştı. Şimdi bu 6.85 tarafı böyle bir çin seddi gibi örülmüş durumda orası kırılırsa bir büyük panik başlayabilir.

'Dolarda sert yükseliş için hikaye yok'
Merkez Bankası’nın zamanında atmadığı adımlar yüzünden faizin yüzde 17’ye dolar kurunun da 8.50 TL çıktığını ifade eden Mert Yılmaz, 6.85 direncinin öneminde değindiği konuşmasında bu seviyelerden sert bir yükseliş bekler misin sorusuna “dolar kurunda çok sert bir yükseliş gerçekçi değil, Şuanda öyle bir hikaye yok” dedi.

İlgili Haberler
Altını, doları ve borsayı ilgilendiriyor! Fitch Ratings uzmanından Türkiye için olumlu senaryo Dolar alacaklar dikkat! Ekonomist isim uyardı: Hayal kurmayın dolar daha fazla düşmez Doları olanlara flaş uyarı! Uyanık olun dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu çok kötü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Doların düşüşü sıfır otomobile yaradı Fiyatlara 37 bin TL indirim geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates'ten bomba Bitcoin uyarısı: Elon Musk'tan daha az paranız varsa dikkatli olun
Amasya'yı yasa boğan ölüm! Bebeğini yaşattı korona virüse yenik düştü
İzmirli mimara büyük şok! 15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Türkmen gazı' açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
AK Partili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda şüpheliye tutuklama talebi
ORC seçim anketi sonuçları Ali Babacan'a şok yaşattı! Mustafa Sarıgül bile solladı
İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Çiftçiye gübre desteği ödeme günleri TC numarasına göre
Kısa çalışma ödeneği nedir kimler alabilir kaç para?
Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber
Yorumlar 2 yorum