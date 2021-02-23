Doların düşüşü sıfır otomobile yaradı Fiyatlara 37 bin TL indirim geldi

8.58 TL'den 7 TL'ye kadar düşen dolar, 'sıfır' otomobillere indirim olarak yansımaya başladı. 2021 modellerin gelmeye başlaması ve markaların stoklarındaki araçları eritmek istemesine kurdaki düşüş de eklenince birçok modelin fiyatında 30-37 bin TL indirim oldu.