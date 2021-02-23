Doların düşüşü sıfır otomobile yaradı Fiyatlara 37 bin TL indirim geldi
Türk Lirasının döviz fiyatları karşısında değer kazanmasıyla birlikte sıfır otomobil fiyatları geriledi. Sıfır araç fiyatlarında dikkate değer indirimler yaşandı. Birçok araç modeline 30-37 bin TL indirim geldi.
8.58 TL'den 7 TL'ye kadar düşen dolar, 'sıfır' otomobillere indirim olarak yansımaya başladı. 2021 modellerin gelmeye başlaması ve markaların stoklarındaki araçları eritmek istemesine kurdaki düşüş de eklenince birçok modelin fiyatında 30-37 bin TL indirim oldu.
Bu yılın ilk aylarından itibaren döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor.
Geçtiğimiz kasım ayında 8.85 TL'yi gören dolar 7.00 TL seviyelerine indi. Finans kuruluşları 2021 yıl sonunda dolar kuru için tahminlerini 6.20 TL'ye çekerken, euro da benzer bir seyir izliyor. 2020 Kasım ayında 10 TL seviyesini geçip rekor kıran euro da 8.4 TL bandında dengelenip, aşağı yönlü düşüşüne devam ediyor.
Son altı ayda yüzde 20'ye varan döviz kurundaki düşüş, sıfır kilometre otomobil fiyatlarında tüketicinin beklediği indirimi hızlı şekilde getirmese de, birçok marka fiyat düşüşünü kampanya indirimi olarak yansıtmaya başladı. Birçok modelin fiyatında 30-37 bin TL düşüş yaşanıyor.