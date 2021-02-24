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Bayern Münih Lazio'ya acımadı tur kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Lazio'yu 4-1'le geçen Bayern Münih tur kapısını araladı. Alman ekibinde Musiala, Devler Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu oldu.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, İtalya'da Lazio'ya konuk oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 5 golün atıldığı mücadeleyi Bayern Münih 4-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane ve Francesco Acrebi (kk) kaydederken Lazio'nun tek sayısı ise Joaquin Correa'dan geldi.

Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart'ta Almanya'da oynanacak.

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