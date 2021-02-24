Chelsea, Atletico Madrid'i Giroud'un harika golüyle devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea, Atletico Madrid ile Romanya'da karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, Oliver Giroud'un harika rövaşata golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

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Atletico Madrid ile Chelsea arasındaki maç İspanya'daki coronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Romanya'da oynandı. İlk yarı iki takım da savunma anlayışını ön planda tutarken; daha atak görünen taraf Chelsea oldu.

Atletico Madrid, ilk yarı boyunca rakip kaleye sadece 1 şut çekti. İspanyol ekibi, 2016-17 sezonunda Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçından bu yana (O maçta da 1 şut) rakip kaleye en az şut çektiği karşılaşma oldu.

69. dakikada Giroud, klas bir rövaşata golüyle ağları havalandırdı; ancak hakem önce ofsaytı gösterdi. VAR incelemesi sonrası Fransız oyuncunun golü geçerli sayıldı ve Chelsea 1-0 öne geçti.

Geri düştükten sonra Atletico Madrid daha atak bir futbol sergilerken; Chelsea, ani ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. İki takımın da çabası sonuç vermedi ve Chelsea, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın rövanşı 17 Mart'ta Londra'da oynanacak.