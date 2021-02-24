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Manisa'da pes dedirten olay! Kaza yapınca annesini yaralı halde bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet yola savruldu. Kazada sürücü ile annesi yaralandı. Olay sonrası annesini olay yerinde bırakan sürücü kaçtı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada,  motosiklet sürücüsü ile  annesi Emine Ü. (45) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 

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