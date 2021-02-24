"Erdoğan'a tuzak kuruluyor AK Parti'yi elinden almak istiyorlar" İşte nedeni

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'taki AK Parti Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığı güvendiği bir isme bırakacağı iddiası dolaşıma sokuldu. Genel Başkanlık için bazı isimler ortalıkta dolaşmaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu iddiayı piyasaya sürenlerin Erdoğan'a büyük bir tuzak kurduğunu iddia etti.

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü "Erdoğan’a teklif mi, tuzak mı?" başlıklı yazısında "AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir" dedi ve o tuzağı şöyle özetledi:

- Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.

Geçmişte uygulandı ama...

Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.

Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

- Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu.

Erdoğan'ın kırmızı çizgisi

- AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum.

- O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.