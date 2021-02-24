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Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5'ini otomobil, yüzde 19,1'ni kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,7'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

Bir önceki aya göre artış var
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 artarken, traktörde yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1 azaldı.

Toplam taşıt sayısı 24 milyonu aştı
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741 olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok tercih edilen markalar
Ocak ayında 74 bin 505 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1'i Fiat, yüzde 14,0'ı Renault, yüzde 9,0'ı Volkswagen, yüzde 7,5'i Toyota, yüzde 7,4'ü Peugeot, yüzde 5,5'i Ford, yüzde 4,8'i Dacia, yüzde 4,3'ü Skoda, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,7'si Honda, yüzde 3,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Hyundai, yüzde 2,7'si Nissan, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Seat, yüzde 1,5'i BMW, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,1'i diğer markalardan oluştu.

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