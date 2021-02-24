Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na: Erol Bulut'u hemen görevden alalım

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç, oynanan oyundan memnun olmadığını ve Erol Bulut'u hemen görevden alalım dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyetinin yankıları sürerken, taraftarlar Erol Bulut'un istifasını istiyor. Gerilimi düşürmek için kolları sıvayan sportif direktör Emre Belözoğlu, dün bir dizi görüşme yaptı. Emre, dün önce Başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Başkan Ali Koç, Belözoğlu'na beklentilerini aktarırken, "Oynanan oyundan memnun değilim, çözümün hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum" dedi.

Sabah'ın aktardığı habere göre; genç sportif direktörün, ardından teknik direktör Erol Bulut ile de konuştuğu öğrenilirken, "Trabzonspor final maçımız. Camia, yönetim ve taraftarın beklentileri çok büyük. Bu mücadeleyi kazanırsak, sakatların da dönüşüyle birlikte gerisi gelir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Bulut'u hemen görevden alalım"

Ayrıca Başkan Ali Koç'un, "Bulut'u hemen görevden alalım" sözünde de Belözoğlu'nun devreye girdiği ve Trabzonspor maçının beklenilmesini talep ettiği aktarıldı.

Zlatko Dalic pişmanlığı

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik adam adaylarından olan Zlatko Dalic ile görüşme yapılmış fakat daha sonra Erol Bulut tercih edilmişti. Hırvatistan Milli Takımı'nın başında olan ve sözleşmesini de 2022 yılına kadar uzatan Dalic'i Başkan Ali Koç istememişti. Dalic daha önce de Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'de görev yaptı. Hırvatistan'ı, Ante Cacic sonrasında 'enkaz' olarak devralan Dalic, 2018 Dünya Kupası'na taşımakla kalmamış, finale kadar çıkmış ama Fransa'ya kaybetmişti.