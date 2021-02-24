Fenerbahçe'de Daum sesleri! Ali Koç düğmeye bastı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti.

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Lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç'un Erol Bulut'la ilgili isyanının ardından dün Samandıra'da çok sıcak saatler yaşandı. Tecrübeli hoca ile bir araya gelen Emre Belözoğlu, "Artık hata yapma şansımız yok. Başkan en baştan beri senin arkanda ancak bir kötü skor daha gelirse yola devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Alman hocaya sıcak bakıyor

Erol Bulut'la yolların ayrılması durumunda hangi teknik adamın göreve getirileceğini masaya yatıran Sarı-Lacivertliler, Christoph Daum ismi üzerinde birleşti. Başkan Ali Koç ligi ve camiayı çok iyi bildiği için Alman hocaya sıcak bakıyor. Ayrıca sezon sonu görev süresi dolacak olan Ali Koç'un 4 aylık sözleşme teklifine sıcak bakması da Daum'u tercih nedenlerinden birisi. Eğer Trabzon'dan kötü bir skorla dönülürse Bulut'la yollar ayrılacak. Fener kazanırsa ise 'şimdilik' bu operasyon ertelenecek.

"Daum dönüş için ısınıyor"

Fener'in gündeminde olan Daum dün flaş bir hamle yaptı. Alman hoca, eşiyle Ortaköy'de çektirdiği eski bir resmini Instagram'dan paylaştı. Bu hareket, "Daum dönüş için ısınıyor" şeklinde yorumlandı.

3.5 yıldır takım çalıştırmıyor

68 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır takım çalıştırmıyor. Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Daum'un görev yaptığı son kulüp takımı ise 2013-14 sezonunda Bursaspor oldu.