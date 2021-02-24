Prof. Dr. İsmail Hanta açıkladı koronavirüsten taburcu olanların yüzde 20'si...

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, taburcu olan koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinin çeşitli sebeplerden dolayı yeniden hastaneye başvurduklarını söyledi.

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Tüm dünyada 100 milyondan fazla insanı etkileyen ve yaklaşık 2.5 milyon insanın ölümüne neden olan Covid-19’dan 80 milyondan fazla insanın ise iyileştiği biliniyor.

Ancak özelikle hastalığa bağlı çeşitli nedenlerce hastanelerde tedavi gören hastaların taburcu olduktan sonra uzun dönem etkileri nedeniyle yeniden hastanelere başvurdukları belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, tüm dünyanın, hastalıkla ilgili olarak daha çok akut dönemdeki etkilerine odaklanmış bulunmakla beraber, çeşitli bilimsel makalelerde ve kendi pratiklerinde de görüldüğü üzere hastalıktan iyileşen kişiler arasında ise bazen günlerce hatta aylarca süren bazı şikayetlerin devam ettiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

Taburcu olduktan sonra şikayetler devam ediyor

Prof. Dr. Hanta, bu şikayetlerin arasında kas ve eklem ağrıları, uyku problemleri, halsizlik ve yorgunluk gibi şikâyetlerin yanı sıra özellikle hastalığı ağır atlatan, hastanede ya da yoğun bakımda tedavi görmüş olan bir grup hastada ise akciğer hasarı ile ilgili olarak nefes darlığı ve oksijen tedavi gereksiniminin taburculuktan sonra da devam ettiğinin izlendiğine işaret etti.

Prof. Dr. Hanta, “Ne yazık ki taburcu olan hastaların yüzde 20’si bu sebeplerden dolayı tekrar hastaneye yatmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle en azından hastalığı orta-ağır düzeyde geçiren hastaların taburculuk sonrası hastalığın başta akciğerlerde yaptığı hasar ile ilgili olarak takiplerinin dikkatli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir.”

Bu amaçla hastanelerde “Covid sonrası” diye tanımlanan Covid-19 geçiren hastaların takiplerinin ve kontrollerinin yapıldığı polikliniklerin oluşturulmaya başladığına işaret eden Prof. Dr. İsmail Hanta, hastaların bu polikliniklerde başta akciğer sorunları olmak üzere, Covid-19’un etkilediği kalp, nörolojik, psikiyatrik gibi çeşitli sistemleri ilgilendiren sorunları ve hastalığın etkilerinin araştırıldığını, tedavi ile pulmoner rehabilitasyon yöntemleri devreye konulmaya başlandığına dikkati çekti.